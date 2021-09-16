لأول مرة.. مبادرة للكشف عن سرطان البروستاتا بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر عن مبادرة الكشف المبكر عن أمراض وسرطان البروستاتا للرجال، المقرر إقامتها داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الاقصر، في الفترة بداية من يوم الأحد 19 سبتمبر وحتى الخميس 23 سبتمبر، لتكون هي المبادرة الأولى المجانية في مصر والشرق الأوسط.

مواقع وأماكن إجراء الكشف الطبي بالمبادرة

وتتم أعمال المبادرة المجانية للكشف المبكر عن أمراض سرطان البروستاتا للرجال في هذه الأماكن:

- مستشفى الكرنك الدولي في بندر الأقصر

- مستشفى طيبة التخصصي في مركز إسنا جنوب الأقصر

- مستشفى حورس التخصصي في مركز أرمنت جنوب الأقصر

- مركز طب الأسرة في مركز الطود شرق الأقصر

- مركز طب الأسرة بمركز إسنا جنوب الأقصر

- مركز طب الأسرة في مركز القرنة غرب الأقصر

- مركز طب الأسرة بمركز أرمنت غرب الأقصر

كما أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن توافر عيادة متحركة بالأماكن والميادين العامة والحيوية بالمحافظة.

الرعاية الصحية تُناشد المواطنين إجراء الكشف الطبي

وناشدت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر كافة أبناء المحافظة، من الرجال من أعمار ما فوق 40 سنة، الاستفادة من تلك المبادرة الهامة والمجانية والأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، والتوجه إلى أقرب مستشفى أو مركز مخصص للمبادرة، للاستفادة منها وإجراء الكشف الطبي والاطمئنان على صحتهم.

ويُعد مرض سرطان البروستاتا من الأمراض التي قد لا تظهر أعراضها في المراحل الأولى من الإصابة، لذلك تم إطلاق المبادرة الأولى من نوعها والمجانية، تحت شعار «صحتك ثروتك»، ومن المقرر أن يتم إجراء الاختبار وفق أحدث وأبسط الطرق العالمية، وكذلك الدقيقة في الوقت نفسه، باستخدام كواشف غير مسبوقة، وأحدث الوسائل الطبية في الكشف وإجراء الفحوصات الطبية.