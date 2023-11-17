ندوات توعوية وتثقيفية بالقضايا السكانية في مدارس القوصية بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تواصل تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية بالقضايا السكانية بمدارس مركز القوصية، للسيطرة على الزيادة السكانية غير المبررة وتحقيق مؤشرات أفضل، وذلك بالتنسيق بين الوحدة المحلية والإدارة التعليمية بالمركز، لافتاً إلى أهمية النزول إلى أرض الواقع والوصول والتعامل المباشر مع المواطنين بكافة فئاتهم وأعمارهم لتوعية الشباب والنشء وتنمية الأسرة المصرية بكافة الطرق الممكنة، مشيرا إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ البرامج والمبادرات والفعاليات التي تعمل على مواجهة الزيادة السكانية.

التوعية التثقيفية

وقامت وحدة السكان بمركز ومدينة القوصية، برئاسة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، وبإشراف فتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة، بتنظيم ندوة بعنوان «التوعية التثقيفية الصحية» لطلاب وتلاميذ عدد من المدارس بمركز القوصية من بينها مدرسة مهران خلاف الإعدادية بنات ومدرسة نزالي جانوب الإعدادية بنين، حضرها 75 طالبا وطالبة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة للحد من الزيادة السكانية والعمل على رفع الوعي بتلك القضية انطلاقاً من رؤية وزارة التنمية المحلية وتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وبرعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبإشراف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، وبمتابعة وحدة السكان المركزية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، ضمن برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وذلك لتنمية الشباب والنشء وتحقيقاً للاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030 تنمية الأسرة المصرية.

الإرشاد الصحي

وتناولت الندوة برنامج تثقيف صحي، حيث إن للصحة أهمية كبيرة، فالإنسان الصحيح المعافى في بدنه يستطيع إنجاز أهدافه وتحقيقها، كما أنه يستطيع أن يُمارس نشاطاته اليومية بيسر وسهولة، بالإضافة إلى استطاعته أن يكون فردًا صالحًا في مجتمعه ويُساعد في نمائه، كما أن الإنسان السليم يُخفّف عن نفسه أعباء زيارات المشافي وثمن الأدوية فضلاً عن تعليم المحافظة علي الصحة والوقاية والعلاج، حيث يبدأ الإرشاد الصحي من التربية المنزلية والمدرسة من بينها (الغسل الجيد المتكرر لليد، وممارسة الرياضة، تعزيز جهاز المناعة، والتعرف على أهمية العادات الصحية للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا، فضلاً عن قضية الزيادة السكانية ومدى تأثيرها على المستوى المعيشي للفرد والمجتمع.