رفع 570 طن مخلفات وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بأسيوط

كشف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن رفع 570 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة بـ4 مراكز والقرى التابعة لها، فضلاً عن تسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة، وذلك للعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة.

ولفت إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة وفقاً للإمكانات المتاحة وذلك لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض، مشيراً إلى استمرار حملات النظافة والتجميل بالقرى والمراكز والأحياء حفاظاً على البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين.

تسوية وتمهيد الطرق

وفي هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية بمراكز الغنايم والبداري وديروط وصدفا حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، فضلاً عن رفع الأتربة من جانبي الطرق، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق والشوارع غير المرصوفة بالقرى لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين.

نتائج الحملة خلال يوم واحد

أسفرت الحملات عن رفع 570 طن مخلفات خلال يوم واحد، وذلك بإشراف ومتابعة مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بكل مركز.