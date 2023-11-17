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إدخال 150 ألف لتر سولار إلى مستشفيات قطاع غزة عبر معبر رفح

كتب:

منى صلاح
11:34 ص | الجمعة 17 نوفمبر 2023
شاحنات الوقود في طريقها إلى غزة

شاحنات الوقود في طريقها إلى غزة

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في معبر رفح، بأنَّ ما يقرب من 150 ألف لتر سولار يجري  دخولها من رفح إلى المستشفيات بقطاع غزة، في الوقت الحالي.

وقال المراسل، إنه جرت إعادة تدفق شاحنات الوقود عبر المعبر، إلى قطاع غزة، بعد نجاح الجهود المصرية في هذا الشأن.

وفي وقت سابق، أفاد المراسل بدخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة، في ظل نفاد الوقود داخل القطاع وتأثر المستشفيات.

ووافقت إسرائيل على توريد 24 ألف لتر من الوقود للشاحنات المخصصة لعمليات الأمم المتحدة في غزة، بحسب وكالة «رويترز».

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قررت إسرائيل السماح لشاحنات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» بنقل عدة آلاف من الليترات عبر معبر رفح، لصالح الأنشطة الإنسانية، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة قبل أكثر من 40 يومًا.

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بقلم منى صلاح