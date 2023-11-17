ختام البرنامج التدريبي لتأهيل مقيمي جائزة التميز الداخلي بالبحيرة

اختتمت محافظة البحيرة البرنامج التدريبي لتأهيل مقيمي جائزة التميز الداخلي للوحدات المحلية بهدف نشر ثقافة الجودة والتنافسية بين الوحدات المحلية من أجل رفع معدلات رضا المواطن، وذلك ضمن «جائزة مصر للتميز الحكومي» المنظمة من وزارة التخطيط.

ختام فعاليات برنامج التميز الداخلي بالبحيرة

حاضر في البرنامج اللواء عبد السلام عبد السميع خبير التميز، والدكتور عبدالحكيم رضوان، استشاري التقييم والجودة بجائزة مصر للتميز الحكومي، بحضور عدد من مقيمي جائزة التميز الداخلي بمحافظة البحيرة، واستمرت فعاليات التدريب على مدار ثلاثة أيام.

معايير البرنامج التدريبي

وتناول البرنامج التدريبي المعايير التي يرتكز عليها نموذج التميز المؤسسي الحكومي متضمنًا 3 محاور رئيسية «محور تحقيق الرؤية - محور الابتكار - محور الممكنات»، كما تناول أيضا التعريف بأدوات التقييم ومراحله، وصولًا إلى لجنة التحكيم التي تعتمد النتائج بهدف تحقيق مهمتها الرئيسية من خلال عمليتي التحسين والتطوير.

يأتي ذلك في إطار التوسع في تطبيق نظام جوائز التميز الداخلي بالمؤسسات الحكومية للعمل على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي لتحقيق جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، من خلال العمل على رفع درجة جاهزية تلك المؤسسات وإستدامة التميز بها لتحقيق رؤية مصر 2030.