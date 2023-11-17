3 هزات أرضية تضرب 3 دول أوروبية بينها إيطاليا

ضربت 3 هزات أرضية، اليوم، 3 دول في أوروبا، بينها إيطاليا، تراوحت قوتها بين درجة واحدة و1.9 درجات على مقياس ريختر، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات او أضرار جراء الهزات.

وفي سلوفينيا الواقعة في أوروبا الوسطى، ضربت هزة أرضية بقوة درجة واحدة على مقياس ريختر، البلاد، بعمق 8 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت سلوفينيا على مسافة 69 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة ليوبليانا عاصمة البلاد، وعلى مسافة 14 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من مدينة ترييستي شمال شرق إيطاليا قرب الحدود مع سلوفينيا.

هزة أرضية بقوة 1.9 درجة تضرب كرواتيا

وفي وقت سابق من اليوم، ضربت هزة أرضية بقوة 1.9 درجة على مقياس ريختر، كرواتيا، على عمق 10 كيلومترات، وقال الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن البؤرة وقعت على مسافة 50 كيلومترا جنوب شرق زجرب، وعلى مسافة 6 كيلومترات جنوب غرب مدينة سيساك وسط البلاد.

وفي إيطاليا، تعرض شمال البلاد، لهزة أرضية بلغت قوتها 1.9 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 7 كيلومترات، ووفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فإن بؤرة الهزة، وقعت على مسافة 18 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة أوستا أقصى شمايل غرب إيطاليا.