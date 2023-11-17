ضبط 1500 كيلو دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة

وفي هذا الإطار، قامت مديرية تموين الشرقية بتشكيل حمله تفتيشية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، وبالاشتراك مع قطاع وسط الشرقية، حيث توجهت الحملة إلى مركز أولاد صقر، وذلك بناء على المعلومات الواردة إلى المديرية والتي تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي لإعادة نخله وتعبئته في أجولة بيضاء بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع بناحية أولاد صقر.

ضبط 1500 كيلو دقيق مخبأ داخل مطحن

وبالتفتيش داخل ماكينة طحن الغلال بناحية قرية منشية ناصر أولاد صقر، تم ضبط كمية من الدقيق البلدي قدرها 30 جوالا، بإجمالي 1500 كيلو دقيق، وتم تحرير محضر برقم 13707 جنح أولاد صقر، والتحفظ عليها بسيارات الحملة وإيداعها بأحد المخابز البلدية على ذمة المحضر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.