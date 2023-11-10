ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية

شنت إدارة تموين ههيا بالشرقية، برئاسة محمد اﻷلفي، مدير الإدارة، حملة مكبرة على الأنشطة التموينية بدائرة المركز، وتمكنت من ضبط 18 شيكارة دقيق بلدي استخراج 87.5% مدعم، زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلوجراما، بإجمالي 900 كيلوجرام، مجمعة بمدخل أحد العمارات بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، وتم تحرير المحضر رقم 17219 لسنة 2023 جنح ههيا، والتحفظ على المضبوطات.

المرور على المخابز في ههيا

كما قامت الحملة التموينية بالمرور على المخابز، وتم تحرير 5 محاضر إثبات حالة ضد أصحاب المخابز المخالفين لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات التموينية.

تكثيف الحملات التموينية

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لـ فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.