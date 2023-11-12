ضبط 450 كيلو دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 450 كيلو دقيق مدعم، قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بنطاق مركز الإبراهيمية.

وكلّف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط 450 كيلو دقيق مدعم

وشنت المديرية حملة مفاجئة من قطاع وسط برئاسة أبوطالب علي مدير قطاع وسط بالمديرية، حيث تم المرور على المحال والمخابز البلدية بنطاق مركز الإبراهيمية، وأسفرت الحملة عن ضبط 9 شكائر دقيق بلدي بإجمالي وزن 450 كجم، حيث قام صاحب المخبز بتجميعهم بقصد بيعهم فى السوق السوداء وتم تحرير محضر بالواقعة لعرضه على النيابه العامه برقم 5843 جنح الإبراهيمية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.