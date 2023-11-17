أكثر من 80 شهيدا تحت ركام منزل استهدفه الاحتلال الإسرائيلي بمخيم النصيرات

أفاد نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية»، بأن أكثر من 80 شهيدا فلسطينيا تحت ركام منزل استهدفته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات.

دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة

وفي وقت سابق، أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، بدخول أول شاحنة وقود من المعبر إلى قطاع غزة، في ظل نفاد الوقود داخل القطاع وتأثر المستشفيات.

ووافقت إسرائيل على توريد 24 ألف لتر من الوقود للشاحنات المخصصة لعمليات الأمم المتحدة في غزة، بحسب وكالة «رويترز».

السماح لشاحنات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة بنقل عدة آلاف من اللترات عبر معبر رفح

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قررت إسرائيل السماح لشاحنات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بنقل عدة آلاف من اللترات عبر معبر رفح، لصالح الأنشطة الإنسانية، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة من 40 يومًا.