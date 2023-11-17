أخبار غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 3 جرائم حرب جديدة في فلسطين

كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن آخر أخبار غزة، مع دخول اليوم الـ42 لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، وأفادت بوقوع 3 مجازر في قطاع غزة الليلة الماضية، في مخيم جباليا، وفي مخيم النصيرات، وفي حي الشيخ رضوان.

أخبار غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 3 جرائم حرب جديدة

وفي سياق متصل، شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك في فلسطين، ومنعت عددا من المواطنين من الدخول لأداء صلاة الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من الشبان بالضرب على مدخل باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى، فيما منعت آخرين من الدخول.

الاحتلال يشدد إجراءاته في القدس

أضاف الشهود أن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها أيضا في محيط البلدة القديمة من القدس المحتلة، ودققت في هويات المقدسيين ومنعت من هم خارج البلد القديمة من الدخول إليها.

وللجمعة الخامسة على التوالي، منذ العدوان على فلسطين، تواصل قوات الاحتلال إجراءاتها المشددةعلى المسجد الأقصى المبارك وسكان البلدة القديمه وتعيق الدخول إليهما، إذ لم يتجاوز في الجمع الأربعة الماضية عدد المصلين سوى بضعة آلاف.