افتتاح فعاليات اللقاء الدوري لمسؤولي بنك المعرفة بجامعة الإسكندرية

افتتح الدكتور هشام سعيد القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم، فعاليات اللقاء الدوري لمسؤولي بنك المعرفة بجامعة الإسكندرية لمناقشة الخدمات المقدمة من بنك المعرفة المصري وشرح أنظمة المؤتمرات العلمية والمستودع الرقمي والدوريات العلمية للمجلات المصرية وموقف مجلات جامعة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور المهندسة علا لورانس مستشار النشر العلمي في بنك المعرفة المصري، والمهندسة آية هشام مسئول نظام المؤتمرات في بنك المعرفة المصري، ومحمد صلاح مسئول الدعم الفني والتدريب للدوريات العلمية في بنك المعرفة المصري، والدكتورة بشرى سالم مسؤول مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، وعدد كبير من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والباحثين بمقر معهد الدراسات العليا والبحوث بالجامعة

بنك المعرفة يسهل الحصول على المعلومات

وأكد الدكتور هشام سعيد، أهمية بنك المعرفة في تسهيل الحصول على المعلومات في مختلف التخصصات العلمية وتوفير الفرصة للباحثين للاطلاع على أحدث الأبحاث والدراسات والمقالات المنشورة محليا وإقليميا ودوليا بصورة مجانية، بالإضافة إلى مكتبة إلكترونية ثرية ودورات تدريبية في شتى المجالات الأكاديمية.

وأشار إلى دور المجلات العلمية التي تصدرها الجامعات في الارتقاء بمستوى الجامعة في التصنيفات الدولية، بالإضافة إلى تحقيق دخل مناسب للجامعة.

سهولة الوصول لقواعد بيانات بنك المعرفة

وأشارت المهندسة علا لورانس إلى سهولة الوصول لقواعد البيانات الخاصة ببنك المعرفة والمساعدة في دعم المجلات الأكاديمية للنشر العلمي، حسب أفضل المعايير الدولية على منصات دولية هامة مثل scopas وweb of science من أجل الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية ومساعدة المجلات العلمية لتكون مفهرسة indexed على المنصات الأكاديمية والبحثية الدولية، لافتة إلى مبادرة تأهيل المجلات العلمية الصادرة باللغة العربية لتوافق معايير النشر الدولي.

وقدمت المهندسة أية هشام شرحا تفصيلياً عن دور بنك المعرفة في تنظيم المؤتمرات من حيث الإعلان عن المؤتمر والتخصصات التي يناقشها عبر الأبحاث المختلفة وبث فعاليات ورش العمل وإصدار الشهادات.