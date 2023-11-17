«زراعة الشرقية» تنظم ندوة لمكافحة العفن الهبابي بأشجار المانجو في أبو حماد

نظمت مديرية الزراعة بالشرقية، اليوم، ندوة لمكافحة العفن الهبابي بأشجار المانجو بأبو حماد، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، لاستخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يسهم في زيادة الدخل القومي.

تذليل المشاكل والمعوقات أمام المزارعين

وقال محافظ الشرقية إن المحافظة تقوم بتقديم الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

تنفيذ ندوة إرشادية للمزارعين لمكافحة العفن الهلالي

ومن جانبه أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام إدارة المكافحة البستانية بالمديرية، بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النبات بتنفيذ ندوة إرشادية للمزارعين بناحية الجعفرية بمركز أبو حماد عن العفن الهبابي في أشجار المانجو والطرق المثلى للمكافحة، وذلك بحضور الدكتور حسن نبيل بمعهد بحوث وقاية النبات، والمهندس كمال مسيل بإدارة المكافحة البستانية بالمديرية، وجهاز المكافحة وعدد من المزارعين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن الندوة الإرشادية تناولت التعريف بالعفن الهبابي وضرورة التقليم والتطهير باستخدام المبيدات الموصى بها من قِبل وزارة الزراعة، وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.