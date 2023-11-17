مراسلة «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي ينشر 5 آلاف شرطي بالقدس

قالت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إنَّ الاحتلال الإسرائيلي نشر أكثر من 5 آلاف شرطي بالبلدة القديمة للقدس.

دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح

وفي وقت سابق، أفاد المراسل بدخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة، في ظل نفاد الوقود داخل القطاع وتأثر المستشفيات.

توريد 24 ألف لتر من الوقود للشاحنات

ووافقت إسرائيل على توريد 24 ألف لتر من الوقود للشاحنات المخصصة لعمليات الأمم المتحدة في غزة، بحسب وكالة «رويترز».