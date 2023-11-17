وفد من «العامة للتنمية» يبحث مطالب المستثمرين بالمنطقة الصناعية في جمصة

تفقد وفد من قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، محافظة الدقهلية والمنطقة الصناعية بجمصة، واستقبلهم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية؛ لبحث عدد من المطالب والمقترحات التي تستهدف الوصول إلى حلول جذرية لمشكلات المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة وكذا بحث التيسيرات التي تستهدف تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة بالمنطقة بما يساهم في دفع عجلة الاستثمار خاصه في منطقة الـ 108 أفدنة بالمنطقة لدخول صناعات جديدة بها، وتوفير فرص عمل لأبناء الدقهلية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون والتنسيق المثمر بين الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وحرص الجانبين على تحقيق التنمية الصناعية بالمحافظة.

هذا وقد ضم وفد هيئة التنمية الصناعية كلًا من اللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لفروع الهيئة، والعقيد حسن جاد مسئول التصرفات العقارية بالهيئة، وبحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية والمهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان والدكتور مصطفي عنان رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة.

توصيل المرافق لمساحة الـ 108 فدان بالمنطقة الصناعية بجمصة

وقد تناولت المناقشات بحث استكمال الدعم اللازم لاستكمال توصيل المرافق لمساحة الـ 108 فدان بالمنطقة الصناعية بجمصة، وعرض التيسيرات الكبيرة التى اقرتها الهيئة مؤخرا في مجال استصدار التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية، كما تناول الاجتماع بحث سرعة تخصيص قطع الأراضي بمنطقة 108 فدان، والتيسير على المستثمرين فيما يتعلق بتغيير النشاط، واتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها أن توفر بيئة صحية وآمنه للاستثمار والمستثمرين.

هذا وقد قام وفد الهيئة يرافقهم عدد من قيادات المحافظة والأجهزة التنفيذية بها بزيارة علي الطبيعة للمنطقة الصناعية وعقد لقاءات مباشرة مع أصحاب المصانع والمستثمرين والاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم للعمل على تحقيقها وحل مشكلاتهم.