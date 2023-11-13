رجال الأعمال المصريين الأفارقة: وفد يزور المنطقة الصناعية بالسويس الجديدة

نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، اليوم، زيارة لوفد أفريقي لمدينة السويس الجديدة بحضور العديد من سفراء دول أفريقيا وأكثر من 150 رجل أعمال.

أهمية زيارة المدينة الصناعية بالسويس الجديدة

وقال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وسفير مصر للنسخة الثالثة من معرض التجارة البينية، إن زيادة المدينة الصناعية بالسويس الجديدة تأتي ضمن برنامج الفعاليات المكثف الذي تتبناه جمعية المصريين الأفارقة، ضمن أسبوع فعاليات معرض التجارة البينية الأفريقية IATF 2023 والتي تستضيف مصر نسخته الثالثة بالقاهرة.

وأضاف الشرقاوي أن الزيارة تأتي في سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول أفريقيا، وتمثل خطوة استراتيجية للتعاون بين دول القارة والفرص الاقتصادية الواعدة التي تقدمها لدعم وتنمية التبادل التجاري.

الهدف من الزيارة

ومن جانبه، أكد المهندس كريم إسماعيل، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن الهدف من زيارة الوفد الأفريقي للمنطقة الصناعية بمدينة السويس الجديدة اليوم جذب استثمارات أجنبية للسوق المصرية ومعرفة الاحتياجات الاستثمارية للمحافظة وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأضاف إسماعيل أن الوفد الأفريقي تفقد مجموعة من الصناعات على رأسها مصنع نجيل صناعي وأجهزة منزلية ومفروشات وملابس وأدوية ومستلزمات طبية.