مراسل «القاهرة الإخبارية»: دخول 150 ألف لتر سولار إلى الجانب الفلسطيني

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، بدخول 150 ألف لتر سولار إلى الجانب الفلسطيني من رفح.

طائرة مساعدات سعودية وصلت إلى مطار العريش

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، أنَّ طائرة مساعدات سعودية وصلت إلى مطار العريش تحمل على متنها أول دفعة من سيارات الإسعاف لنقلها إلى قطاع غزة.

طائرة مساعدات عمانية

وتابع مراسل القناة، أنَّ طائرة مساعدات عمانية تفرغ حمولاتها تمهيدا لنقلها إلى غزة.

المساعدات الإنسانية لغزة

ووفقا لآخر الاحصائيات الرسمية، وصل حجم المساعدات المتواجدة بمنطقة العريش إلى نحو 8505 أطنان مقدمة من «مصر ممثلة في الهلال الأحمر المصري، والتحالف الوطني، وحياة كريمة بنحو 6740 طنا، وقدمت عددا من الدول العربية العدديد من المساعدات مثل الأردن والإمارات وتونس وقطر والكويت والجزائر والعراق وكينيا والبحرين والمغرب وليبيا والسعودية».

واستقبلت مصر 173 مصابا و144 مرافقا لهم، وكذلك 4785 من حاملي الجنسيات الأجنبية و513 مصريا، من خلال معبر رفح البري.