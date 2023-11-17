مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة: لا يوجد هنا سوى الموت والإبادة الجماعية

قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور محمد أبوسليمة، إنه لا يوجد سوى الجثث والموت والحصار الإسرائيلي، وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

أضاف «أبوسليمة»، في تصريحات نقلتها «القاهرة الإخبارية»، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول الصيدلية المركزية للمستشفى.

وتابع مدير مجمع الشفاء: «جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحرك بحرية داخل المستشفى.. نحن نتعرض للإبادة وسقوط شهداء كل دقيقة».

وفي وقت سابق، أفاد مراسل «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، بدخول أول شاحنة وقود من المعبر إلى قطاع غزة، في ظل نفاد الوقود داخل القطاع وتأثر المستشفيات.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قررت إسرائيل السماح لشاحنات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» بنقل عدة آلاف من الليترات عبر معبر رفح، لصالح الأنشطة الإنسانية، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة من 40 يومًا.