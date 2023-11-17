«بيطري البحيرة» تحدد موعد انطلاق حملة تحصين الماشية ضد الأمراض

أعلنت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة دكتور أشرف محيي الدين، عن انطلاق الحملة القومية الثالثة لعام 2023، لتحصين الماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وذلك بدءا من الأحد 19 نوفمبر الجاري، من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية.

تكثيف الندوات الإرشادية لمربي الماشية

ومن جهتها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، واطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج لدى المربين و المزارعين و حائزي الثروة الحيوانية.

ووجهت نائب محافظ البحيرة مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها.

جهود البحيرة لتنمية الثروة الحيوانية

تأتي حملة التحصين في إطار الجهود المبذولة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.