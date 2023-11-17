محافظ بورسعيد يفتتح مسجد مصنع إنتاج الغازات بالمنطقة الصناعية

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، مسجد مصنع إنتاج الغازات بالمنطقة الصناعية، معربا عن سعادته بافتتاح بيت من بيوت الله.

طفرة في الصناعات ببورسعيد

والتقى محافظ بورسعيد، عقب أداء صلاة الجمعة، العاملين بالمصنع، وتفقد الأقسام الجاري العمل بها، مؤكدا أن بورسعيد تشهد لأول مرة هذا النوع من الصناعات، والتي تأتي ضمن الطفرة المحدثة بالمنطقة الصناعية ووجود كيانات عملاقة ساهمت في تحقيق أعلى مستوى اقتصادي بالمنطقة.

مصنع الغازات يدعم القطاع الطبي والصناعي

وأضاف أن مصنع الغازات صرح صناعي جديد يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، لدعم القطاع الطبي والصناعي بالمحافظة، مؤكدًا أهمية الإسراع في معدلات العمل لسرعة تشغيل المصنع وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء بورسعيد.

صناعة الورق والمنسوجات

وأكد محافظ بورسعيد أن المصنع سيساهم في الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات، وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية، ويضاف إلى ذلك، أهمية منتجات المصنع من غازات النيتروجين والأرجون اللازمين للعديد من العمليات الإنتاجية وخاصة في الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية، مؤكدًا أن مصنع إنتاج الغازات سيضخ إنتاجه من الأكسجين الطبي اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ويدعم العديد من المشروعات الإنتاجية.