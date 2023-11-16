محافظ بورسعيد يتابع الخطة الاستثمارية لعدد من المشروعات

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل في تنفيذ الخطة الاستثمارية لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظة.

ومن ضمن هذه المشروعات، تطوير ورصف أعمال شارعي عبد الحليم محمود والحراسات بحي الزهور، وحديقة الكروان، والمرحلة الثالثة من منطقة فاطمة الزهراء، ومنطقة وسوق السيدة خديجة الحضاري بحي الضواحي.

جاء ذلك خلال عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعًا، لمتابعة آخر مستجدات العمل في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بعدد من القطاعات، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الحالي، بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي، وإيمان العزوني مدير الإدارة المالية، والإدارات المعنية، والشركات المنفذة للمشروعات.

الخطة الاستثمارية للعام الحالي

واستعرض محافظ بورسعيد، سير العمل في تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الحالي، ونسب ومعدلات الإنجاز في المشروعات التي شملتها الخطة الاستثمارية، واستعراض الاعتمادات المالية المخصصة لعدد من المشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها ببورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، أهمية التطور الذي جرى ببورسعيد، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن لإحداث نقلة نوعية حقيقية ببورسعيد، لافتًا إلى تقديم كافة الدعم لاستمرار أعمال التنمية والتطوير داخل بورسعيد ضمن خطة التنمية المستدامة.

سرعة تشغيل المشروعات

ووجه المحافظ، بتكثيف العمل في المشروعات الجاري تنفيذها والتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالأعمال وتذليل أي عقبات، موجهًا بالإسراع في معدلات العمل لسرعة افتتاح وتشغيل المشروعات التنموية والخدمية الجديدة.

يذكر أنّ محافظة بورسعيد، قد شهدت مؤخرا مشروعات في مختلف المجالات منها، إنشاء مجمعات صناعية تضم مختلف الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.