آليات تسمين الثروة الداجنة وإنتاج البيض في ندوة كلية الزراعة بسوهاج

عقدت كلية الزراعة بجامعة سوهاج، ندوة علمية بعنوان «خبرات حقلية في مجال تسمين الدواجن وإنتاج البيض»، نظمها قسم إنتاج الدواجن بالتعاون مع وكالة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بقاعة مؤتمرات الكلية بمقر الجامعة الجديد، بحضور الدكتور خلف همام عميد الكلية، والدكتور زينهم شيخون وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عبد الكريم رئيس قسم إنتاج الدواجن، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

الثروة الداجنة بسوهاج

وأثنى الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، على موضوع الندوة باعتبار الثروة الداجنة من أهم ملفات الأمن الغذائي التي تلقي اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، حيث شهد القطاع الزراعي والحيواني طفرة هائلة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من خلال ما تم تحقيقه من إنجازات لمواجهة الأزمات المتعاقبة التي فرضتها الظروف العالمية، وما توفره الدولة من دعم لوجيستي وفني ومالي لرفع المعاناة عن كاهل كل من المربي والمنتج والمستهلك.

تكثيف الندوات العلمية بسوهاج

وأشار الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القطاع يعمل على تكثيف الندوات العلمية والتوعوية الطلابية، وتعظيم الاستفادة من كافة الامكانات المتاحة بالجامعة، من أجل تخريج كوادر شبابية على مستوي عال من الخبرة والمهارة في مختلف مجالات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، بالإضافة إلى المساهمة في تأهيل الطلاب والخريجين وإمدادهم بكل ما يحتاجونه من معلومات ومعارف في مجالات تخصصهم تساعدهم على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

ومن جانبه أوضح الدكتور زينهم شيخون، أن الندوة تضمنت عدد من المحاور الهامة التي تخص مجال تسمين الدواجن وإنتاج البيض، لافتاً إلى أن الخبرات الحقلية في مجال الدواجن لا تقتصر على ما يتلقاه الطلاب من علوم نظرية فحسب، بل من الضروري أن ينتقل الطالب من مرحلة تلقي العلوم إلى مرحلة التطبيق والممارسة الحقلية المباشرة حيث تم مناقشة كيفية تحسين الإنتاجية بالمحافظةودورها في التنمية المستدامة للثروات الحيوانية والداجنة.