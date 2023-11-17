تنظيم فعاليات تعزيز المشاركة السياسية للشباب في سوهاج بحضور 200 شخص

نظمت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني التابعة لـ«الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب» بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة «إدارة البرلمان والتعليم المدني» بمحافظة سوهاج، سلسلة فعاليات لتعزيز المشاركة السياسية لدى الشباب بمصر، وذلك في مركز شباب توشكى، بحضور 200 مشارك من مراكز شباب سوهاج والمنشأة.

تعزيز المشاركة السياسية لدى الشباب في مصر

وتهدف الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لدى الشباب في مصر إلى تشجيع المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة تحت شعار «شارك، الكلمة كلمتك».

وبدأت فعاليات اللقاء بالسلام الجمهوري، ثم تم عرض فيديو عن إنجازات الدولة المصرية في محافظة سوهاج خلال العشر سنوات الماضية، بالإضافة إلى فيديو يوضح إنجازات مديرية الشباب والرياضة بسوهاج.

أهمية مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية

وقام الدكتور صبري جلبي، وكيل كلية الحقوق بسوهاج، بشرح قوانين ونظم العملية الانتخابية وأهمية مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية، وذلك في إطار التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

ضرورة تفعيل دور الشباب وحثهم على المشاركة

وأكد الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، ضرورة تفعيل دور الشباب وحثهم على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية.

فيما أشار وكيل رياضة سوهاج، إلى إنه سيتم تكرار هذه اللقاءات لتغطية جميع أنحاء محافظة سوهاج، بمتابعة يسري كفافي، وكيل المديرية للشباب.