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مسؤول بالاتحاد الأوروبي: «نؤيد عودة السلطة الفلسطينية لإدارة غزة»

كتب:

منى صلاح
03:54 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023
جوزيب بوريل

جوزيب بوريل

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه يدعم عودة السلطة الفلسطينية لإدارة الوضع في غزة، وإثبات وجودها، وفقاً لنبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

أضاف «بوريل»، أنَّ دولة الاحتلال الإسرائيلي نفذت رداً عنيفا تجاه الفلسطينيين في غزة، وأنه يدعم عودة الإدارة الفلسطينية للقطاع: «نعم لعودة السلطة الفلسطينية لإدارة الوضع في غزة».

وتابع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أنَّ الأوضاع في غزة غير مواتية للعمل الإنساني، مؤكداً: «نؤيد المشاركة العربية بالعمليات الدبلوماسية لبناء الدولة الفلسطينية».

دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح

وكان مراسل «القاهرة الإخبارية»، أفاد بدخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة، في ظل نفاد الوقود داخل القطاع وتأثر المستشفيات.

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