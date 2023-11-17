رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير الأوقاف ينيب رئيس القطاع الديني لافتتاح مسجدين ببني سويف

كتب:

رؤى ممدوح
04:19 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف

أناب فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كلًّا من الدكتورهشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني، لافتتاح مسجد عبد الفتاح يوسف الكبير بقرية صفط راشين ببا، وحضر الافتتاح عدد من القيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة.

افتتاح مساجد بني سويف

كما شهد الدكتور محمد عزت محمد محمد، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، افتتاح مسجد الهدى بقرية كفر بني علي بسمسطا بمحافظة بني سويف، بحضور نشأت معبد رئيس مركز ومدينة سمسطا ، بالإضافة إلى عدد من القيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة.

وخلال افتتاح المسجدين وجه كل من الدكتور هشام عبد العزيز علي والدكتور محمد عزت محمد التهنئة لأهالي قرية كفر راشين ببا وقرية كفر بني علي بسمسطا على افتتاح هذين المسجدين، والذي يأتي افتتاحهما في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي في عمارة بيوت الله.

افتتاح المساجد

كما تم افتتاح 15مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 17 / 11 / 2023م، منها 13 مسجدًا جديدًا ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه 326 مسجدًا منها 251 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا.

كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى اليوم الجمعة الموافق 17/ 11/ 2023 م عدد 11348 مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و 317 مليون جنيه.

اقرأ المزيد:

وزير الأوقاف في خطبة الجمعة اليوم: الأمل والإيمان قرينان متلازمان

وزير الأوقاف يشكر الرئيس السيسي على اهتمامه برفع مستوى الأئمة والوعاظ

وزير الأوقاف: الإنفاق على تحفيظ الأبناء القرآن الكريم يعد صدقة

وزير الأوقاف يكرم الفائزين في مسابقة «اعرف قدر نبيك» (صور)

وزير الأوقاف: كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية الإسلامية دقيقة وحاسمة
بقلم رؤى ممدوح