وزير الأوقاف ينيب رئيس القطاع الديني لافتتاح مسجدين ببني سويف

أناب فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كلًّا من الدكتورهشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني، لافتتاح مسجد عبد الفتاح يوسف الكبير بقرية صفط راشين ببا، وحضر الافتتاح عدد من القيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة.

افتتاح مساجد بني سويف

كما شهد الدكتور محمد عزت محمد محمد، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، افتتاح مسجد الهدى بقرية كفر بني علي بسمسطا بمحافظة بني سويف، بحضور نشأت معبد رئيس مركز ومدينة سمسطا ، بالإضافة إلى عدد من القيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة.

وخلال افتتاح المسجدين وجه كل من الدكتور هشام عبد العزيز علي والدكتور محمد عزت محمد التهنئة لأهالي قرية كفر راشين ببا وقرية كفر بني علي بسمسطا على افتتاح هذين المسجدين، والذي يأتي افتتاحهما في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي في عمارة بيوت الله.

افتتاح المساجد

كما تم افتتاح 15مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 17 / 11 / 2023م، منها 13 مسجدًا جديدًا ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه 326 مسجدًا منها 251 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا.

كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى اليوم الجمعة الموافق 17/ 11/ 2023 م عدد 11348 مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و 317 مليون جنيه.