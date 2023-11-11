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وزير الأوقاف يكرم الفائزين في مسابقة «اعرف قدر نبيك» (صور)

كتب:

رؤى ممدوح
03:31 م | السبت 11 نوفمبر 2023
وزير الأوقاف يكرم أوائل مسابقة اعرف قدر نبيك

وزير الأوقاف يكرم أوائل مسابقة اعرف قدر نبيك

كرم وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، الفائزين في مسابقة اعرف قدر نبيك، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي التحضيري الأول للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، الذي عقد اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2023، بفندق جراند نايل تاور.

وجاء ترتيب الفائزين في المسابقة على النحو التالي:

المركز الأول: محمد أحمد عبد الحليم، من محافظة المنوفية، وحصل على جائزة مالية قدرها 50 ألف جنيه وشهادة تقدير.

المركز الثاني: أحمد رجب محمد سالم، من محافظة القليوبية، وحصل على جائزة مالية قدرها 20 ألف جنيه وشهادة تقدير.

المركز الثالث: حسن محمد فرحات أمين، من محافظة الشرقية، وحصل على جائزة مالية قدرها 15 ألف جنيه وشهادة تقدير.

المركز الرابع: يوسف محمد محمد علي، من محافظة الجيزة، وحصل على جائزة مالية قدرها 10 آلاف جنيه وشهادة تقدير.

كما تم تكريم الفائزة في فرع البحث باللغة الإنجليزية، الدكتورة تيسير حسني عبد المطلب، من محافظة القاهرة، وحصل على جائزة مالية قدرها 25 ألف جنيه وشهادة تقدير.

وفي نفس السياق، تمّ تكريم الفائزين من الوافدين في مسابقة حفظ القرآن الكريم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على النحو التالي:

الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مع فهم معانيه:

عبد الرحمن أحمد، من نيجيريا، وحصل على جائزة مالية قدرها 500 جنيه وشهادة تقدير، مع الترشيح للمشاركة في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

موسى آدم إسحاق محمد، من السودان، وحصل على نسخة من موسوعة الدروس الأخلاقية وشهادة تقدير، مع الترشيح للمشاركة في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

أمينة أحمد عبد الله، من نيجيريا، وحصل على نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وشهادة تقدير.

الفرع الثاني حفظ القرآن الكريم كاملًا لأصحاب الصوت الحسن:

محمد أبو يوسف، من بنجلاديش، وحصل على جائزة مالية قدرها 600 جنيه وشهادة تقدير، مع الترشيح للمشاركة في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

أسرول هراهب بن محمد إفندي، من إندونيسيا، وحصل على جائزة مالية قدرها 500 جنيه وشهادة تقدير، مع الترشيح للمشاركة في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

محمد عمر لاميسومي، من نيجيريا، وحصل على جائزة مالية قدرها 500 جنيه وشهادة تقدير، مع الترشيح للمشاركة في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

سحنون نوح ويدراغو، من بوركينافاسو، وحصل على نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وشهادة تقدير، مع الترشيح للمشاركة في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

شعيب عيسى أبو بكر، من تشاد، وحصل على نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وشهادة تقدير، مع الترشيح للمشاركة في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

مامادو بشير جالو، من غينيا كوناكري، وحصل على نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وشهادة تقدير، مع الترشيح للمشاركة في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

وفي كلمته خلال التكريم، أكد وزير الأوقاف أن هذه المسابقات تهدف إلى نشر الوعي الديني والثقافي بين أبناء الوطن، وترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين الحضارات.

كما أثنى على جهود الفائزين في هذه المسابقات، وحثهم على مواصلة التميز والتفوق في مختلف المجالات.

         

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