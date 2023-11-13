وزير الأوقاف: الإنفاق على تحفيظ الأبناء القرآن الكريم يعد صدقة

كرَّم محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار حافظ أحمد عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشارعبد الرءوف موسى رئيس نادي هيئة النيابة الإدارية، وشوقي علام مفتي الديار المصرية، وأحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، وسلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر، الفائزين من أعضاء هيئة النيابة الإدارية وأسرهم من حفظة القرآن الكريم في الموسم الثقافي السابع 1445 - 2023م، مساء اليوم، بنادي مستشاري وأعضاء هيئة النيابة الإدارية.

وفي كلمته خلال التكريم رحب محمد ‏مختار جمعة وزير الأوقاف بالحضور معربًا عن سعادته الغامرة، مؤكدًا أن هذا الاحتفال بحفظة كتاب الله سنة حسنة، إذ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: «مَن سَنَّ سُنَّةً حَسنةً فعمِلَ بِها، كانَ لَهُ أجرُها وَمِثْلُ أجرِ مَن عملَ بِها، لا يَنقُصُ مِن أجورِهِم شيئًا»، مؤكدًا أن هذه المسابقة تترسخ عامًا بعد عام، كما هنأ أهل القرآن الكريم الذين هم أهل الله وخاصته، يقول سبحانه: «إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ»، ويقول صلى الله عليه وسلم: «مَن قرَأَ القُرآنَ وعَمِل بما فيه، أُلبِسَ والِداهُ تاجًا يومَ القيامةِ ضوءُه أحسَنُ مِن ضوءِ الشَّمسِ في بيوتِ الدُّنيا لو كانتْ فيكم، فما ظنُّكم بالذي عَمِل بهذا؟».

وأكد أن كل ما ينفق على حفظ القرآن الكريم طباعة أو حفظًا أو تفسيرًا أو تعلمًا أو تعليمًا فهو من أعظم النفقات في سبيل الله عز وجل، فما تنفقه على تحفيظ أولادك القرآن الكريم فهو صدقة لك، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: «إنَّكَ لن تُنْفِقَ نفقةً تبتَغي بها وجهَ اللهِ عزَّ وجلَّ إلَّا أُجِرْتَ بها حتَّى ما تجعلُ في فَمِ امرأتِكَ»، فمن باب أولى ما تقوم به من إنفاق على حفظ كتاب الله.

كما أكد أن كتاب الله أحسن الكلام وأجمله وأعذبه وأبلغه، وهو الحق المبين الذي لا تنقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء، ولا يَخْلَقُ عن كثرة الرد، يقول تعالى: «وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا»، ويقول سبحانه: «ومن أصدق من الله حديثًا»، مؤكدًا أن كل مؤسسات الدولة تعمل على خدمة القرآن الكريم.

المقارئ والمسابقات

وأشار وزير الأوقاف إلى أن ما أنفقته وزارة الأوقاف هذا العام على كتاب الله في المقارئ والمسابقات وتفسير القرآن الكريم بلغ أكثر من 67 مليون جنيه تم تخصيصها للقرآن الكريم وأهله، وأنه في كل عام عندما يتم تكريم أهل القرآن الكريم يوصي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإكرام أهل القرآن الكريم، وعليه فقد رفعنا جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم إلى أكثر من ثمانية ملايين جنيه، وخصصنا مليون جنيه للفائز الأول هذا العام، مؤكدًا أن المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم ستشهد هذا العام تميزًا كبيرًا من حيث مكان انعقادها وقيمة مكافآتها، حيث تم رفع جوائز المسابقة من مليونين إلى ثمانية ملايين وخمسين ألف جنيه بزيادة قدرها 300% عن العام الماضي.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وأكد وزير الأوقاف أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم ستعقد هذا العام بدار القرآن الكريم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ودعا وزير الأوقاف أعضاء نادي مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية لتنظيم زيارة لدار القرآن الكريم بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي لا نظير لها في العالم في خدمة القرآن الكريم وبها 30 قاعة، كل قاعة بها جزء كأنه مصور من صفحة المصحف على ألواح رخامية داخل القاعة مع إتاحة الاستماع للقرآن الكريم بصوت كبار القراء، مع تفسير القرآن الكريم، وإتاحة الترجمة للغات المختلفة ومنها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

التصفيات الأولية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

وأضاف وزير الأوقاف، أن التصفيات الأولية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم شهدت هذا العام تنافسًا كبيرًا، ففي فرع الأسرة القرآنية أكد أن عدد الأسر التي تقدمت وتتقن حفظ القرآن الكريم حفظًا جيدًا بمعنى الكلمة بلغ 51 أسرة قرآنية، وتم ترشيح الأسر السبعة الأولى للمسابقة العالمية، مقترحًا إضافة فرع الأسرة القرآنية للمسابقة السنوية التي يعقدها نادي مستشاري وأعضاء هيئة النيابة الإدارية.