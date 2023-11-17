«الأرصاد» تحذر من ظاهرة جوية تضرب 13 محافظة خلال الساعات المقبلة

تتعرض غدا السبت عدة محافظات إلى ظاهرة جوية تحجب الرؤية الأفقية أحيانا على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، بداية من الساعة 4 فجراً حتى 7 صباحا، مع فرص سقوط أمطار متوسطة تصل إلى 40% على مدار اليوم.

حالة الطقس غدا

وتشير التوقعات إلى تعرض 13محافظة وهي « القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، الغربية، الشرقية، المنوفية، المنيا، بني سويف، الفيوم» إلى ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة وسط تحذيرات بتوخي الحذر أثناء القيادة.

فرص سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وعن فرص سقوط الأمطار غدا تكون في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وهي«الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، مطروح» وتكون متوسطة على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في المحافظات غداً السبت سجلت أقصى درجة للعظمى في محافظات جنوب الصعيد وسجلت 31 درجة، وسجلت أقل درجة للصغرى في محافظات القاهرة الكبرى وبلغت 28 درجة

وفيما يتعلق بحالة الأمواج فى البحر المتوسط تكون مضطربة يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار، وتكون شمالية غربية وفي البحر الأحمر تكون معتدلة تصل إلى 1.5 متر.

وعن سرعة الرياح سجلت أقصى سرعة في محافظات السواحل الشمالية الغربية، وسجلت 40 كيلو متر في الساعة وسجلت أقل سرعة في محافظات جنوب الصعيد وسجلت 24 كيلو متر في الساعة.