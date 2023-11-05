حالة الطقس غدا في المحافظات.. وتحذير من ظاهرة خطيرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين في جميع المحافظات، إذ من المتوقع أن تشهد حالة الطقس سقوط أمطار قد تكون رعدية على مدينتين، فضلًا عن كثافة الشبورة المائية بصورة كبيرة على العديد من الطرق والتي تصل إلى حد الضباب وتتسبب في إعاقة حركة المرور، فضلًا عن ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين في جميع المحافظات، وخريطة سقوط الأمطار، وحالة الشبورة، فضلًا عن درجات الحرارة العظمى والصغرى.

حالة الطقس غدا الاثنين بالمحافظات

وبحسب بيان الأرصاد حول حالة الطقس غدا، فإنّه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

حالة الشبورة غدا بالمحافظات

ومن المتوقع حدوث شبورة مائية كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق خصوصًا القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة.

أخبار الأمطار والسيول غدا

ووفقًا لتوقعات الأمطار، فإنّ الأرصاد الجوية رصدت سحب رعدية ممطرة تؤثر على مناطق متفرقة من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 40% تقريبًا خصوصًا على مدينتي حلايب وشلاتين.

درجات الحرارة غدا بالمحافظات

وفيما يخص درجات الحرارة في مصر غدا فإنّها تأتي كالآتي:

القاهرة الكبرى.. تسجل درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

الوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.. تسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 17 درجة.

جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.