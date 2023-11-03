حالة الطقس في جميع المحافظات غدا.. «الأرصاد» تحذر من ظاهرتين جويتين

تشهد حالة الطقس غدا السبت الموافق 4 نوفمبر 2023 في جميع المحافظات اضطرابًا في الأحوال الجوية بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية والتي حذرت المواطنين من سقوط أمطار عدية على عدة مناطق، فضلًا عن كثافة الشبورة المائية على عدد من الطرق تصل إلى حد الضباب مما يتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وتستعرض «الوطن» حالة الطقس غدا في جميع المحافظات، فضلًا عن تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ظاهرتين جويتين تضربان عددًا من المحافظات.

تفاصيل حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس غدا السبت، إذ يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب البلاد الشمالية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، ويتحول إلى لطيف في أول الليل، بينما يكون مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجة الحرارة في مصر غدا

وفيما يخص درجة الحرارة غدا في مصر فإنّها كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22 درجة.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19 درجة.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24 درجة.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19 درجة.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24 درجة.

أخبار الأمطار والسيول غدا

وحذرت الأرصاد من الأمطار غدا السبت، إذ إنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وتمتد خفيفة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

موعد انتهاء الشبورة

وتضمنت تحذيرات الأرصاد الجوية، ظاهرة الضباب وهي إحدى الظواهر الجوية الخطيرة، إذ تزداد كثافة الشبورة المائية من 4 وحتى 8 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، محذرة من القيادة بسرعة على الطرق السريعة خلال فترة الشبورة.