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رئيس الوزراء الفلسطيني: 1500 شخص فى غزة ما زالوا تحت الأنقاض

كتب:

منى صلاح
04:27 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023
رئيس الوزراء الفلسطينى

رئيس الوزراء الفلسطينى

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن ما يحدث في غزة انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، لافتًا إلى أن 1500 شخص في غزة ما زالوا تحت الأنقاض.

وأضاف «اشتية»، في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن غزة تعيش في ظلام دامس بعد انقطاع الكهرباء، كما أن إسرائيل لا تسمح بإدخال الوقود إلى مستشفيات غزة، وفقا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وواصل رئيس الوزراء الفلسطيني: «نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتوفير الغذاء في غزة، كما يجب إيقاف انتهاكات إسرائيل في الضفة الغربية»، وكان مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال إن الحرب على غزة هي نتيجة إخفاق شامل من المجتمع المدني بأكمله، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني هو من يدفع ثمن هذه الحرب.

ومن جهته، قال «بوريل» خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء الفلسطيني، أن هذه الدائرة البشعة من العنف لا يمكن إنهاؤها إلا بحلول سياسية.

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بقلم منى صلاح