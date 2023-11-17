شهادات على 10 سنوات من التحدي.. وزير الصحة الأسبق ضيف محمد الباز في «الشاهد»

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، في برنامج «الشاهد»، للحديث عن تجربته داخل الحكومة المصرية، وكيف تعاملت مع التحديات التي أحاطت الدولة في لحظات فارقة في تاريخ الوطن؟ وكيف قامت بتحويلها إلى إنجازات؟

ظروف مصر في 2011

يكشف وزير الصحة الأسبق، ظروف الوطن عام 2011، وكيف تطلع المصريون إلى زعيم وطني يتحمل مسؤولية الدولة في ظل الأوضاع الصعبة التي مرت بها بعد أحداث 2011.

يتحدث وزير الصحة الأسبق، عن تعامل الرئيس السيسي مع قطاع الصحة ومشكلاته، وسبل التعامل معها، أيضا يتحدث عن دعم الرئيس السيسي لتوطين صناعة الدواء في مصر، وكيف تحولت التجربة المصرية إلى ثورة عالمية في صناعة الدواء.

برنامج الشاهد الليلة

الليلة تذاع الحلقة الثالثة من الموسم الرابع من برنامج «الشاهد» تحت عنوان «التجربة المصرية».. شهادات على 10 سنوات من التحدي و الإنجاز.. الشاهد يذاع يوميا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.