«اليونسيف»: نشكر الحكومة المصرية لجهودها في تسهيل إدخال المساعدات إلى غزة

عبر جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونسيف في مصر، عن حزنه الشديد بسبب ما يحدث في غزة، قائلا إن الطريقة الأسرع لإنهاء ذلك هي وقف الأعمال العدائية، موجها الشكر للصليب الأحمر على الجهد الذي قاموا به، وكذلك الحكومة المصرية التي سعت إلى إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

استشهاد 3300 طفل في غزة

وأضاف «هوبكنز»، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن آخر الأرقام التي وصلت المنظمة إليها بشأن غزة تتمثل في استشهاد 3300 طفل، و1.5 مليون نازح و600 ألف من الأطفال نزحوا أيضا وليس لديهم أي مكان للعيش فيه فهم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية التي تحفظ الأرواح.

إعداد خط لإمداد المساعدات

وأشار إلى أن لديهم ثقة أنه مع مرور الوقت سنتمكن من إعداد خط إمداد للمساعدات التي تحفظ الأرواح عبر الحدود، وفي الوقت الحالي توجد شاحنات محملة بهذه الإمدادات تعبر الحدود في غضون ساعات لتقديم الدعم لأكثر من 250 ألف شخص.