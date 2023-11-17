مؤتمر جماهيري حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في المنصورة

شهدت محافظة الدقهلية عقد مؤتمر دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في المنصورة، إذ حضر المؤتمر حشد من الآلاف من المواطنين من كل مركز ومدينة بمحافظة الدقهلية بحضور 3 أحزاب سياسية وهي حزب الاتحاد وحزب الإصلاح والنهضة وحزب مصر القومي داخل أكاديمية المستقبل بالدقهلية.

مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالدقهلية

وعبر المواطنون عن فرحتهم بالمشاركة في موتمر دعم وتأييد الرئيس السيسي في الدقهلية إذ قال محمد إبراهيم مواطن مصري من الدقهلية لـ«الوطن» إن مصر ستظل برأس مرفوع وشامخ مع عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت منال محمد ابنة الدقهلية لـ«الوطن» أنها حضرت الموتمر من أجل تأييد الرئيس لفترة رئاسية جديدة،:«ملناش غيره هو حبيبنا واللي قدر أنه يوقف مصر علي رجلها ووجودنا هنا لتأكيد علي دعم الرئيس».

وجاء المؤتمر بحضور عدد كبير من عدد كبير من المسرولين وأمناء أحزاب السياسية في الدولة من ضمنهم محمد ابو شامة الأمين العام لحزب الاتحاد الذي أكد لـ«الوطن» أنه يجب على الجميع أن يحتشد أمام الصناديق من أجل أن تدلي برأيها لأن صوتهم أمانة في الانتخابات: «كلنا ثقة بالرئيس عبد الفتاح السيسي وبشعب مصري لنقف مع الرئيس الذي وقف أمام التحديات وأصبحت مصر تحت قيادة رئيس بطل قائد نجح أن يعبر مرحلة صعبة ليصل إلي فترة مطمئنة لمستقبل مصر لنحصد حصاد جميل وطيب لسنوات 10 ساهمت في وصول مصر إلي مسار الدولة المستقرة التي تستكمل مسيرة الإصلاح السياسي».