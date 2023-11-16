«التنسيقية» تعقد مؤتمرا لتوعية طلاب جامعة حلوان للمشاركة في انتخابات الرئاسة

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أولى مؤتمراتها في جامعة حلوان، بهدف توعية الشباب وتشجيع مشاركتهم الإيجابية في الحياة السياسية، تحت عنوان «نعم للمشاركة.. خليك إيجابي»، بحضور الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة.

رفع الوعي الطلابي

يأتي ذلك في ضوء اهتمام التنسيقية بتنمية الوعي السياسي للشباب كأحد مستهدفاتها لرفع الوعي الطلابي، وحث الشباب الجامعي على المشاركة في كل الاستحقاقات الدستورية والانتخابية في صورة تعكس أمام العالم درجة المشاركة التي أصبح يتمتع بها الشباب المصري والجامعي على وجه الخصوص.

وأكد وفد التنسيقية أهمية مشاركة الشباب في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم، مشيرا إلى ضرورة الاطلاع الوافي على البرامج الانتخابية لكل مرشح ومقارنتها بسجلات أعمالهم وخبراتهم وإسهاماتهم المحلية والدولية، فمسئولية أكثر من 100 مليون مواطن هي مسئولية عظيمة تستوجب البحث والقراءة.

اهتمام الدولة بالشباب

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، أن استضافة هذه الندوة دليل على اهتمام الدولة بالشباب، مشيرا إلى أن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نموذج يحتذى بهم، وخير دليل على تمكين الدولة للشباب.

وحث الطلاب على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشددا على أهمية وحدة الصف المصري لأن بلدنا تحتاج أن نكون صفا واحدا، ونظهر أمام العالم متماسكين كوحدة واحدة.