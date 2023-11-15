مؤتمرات دعم السيسي في انتخابات الرئاسة تنطلق بعدة محافظات.. عنوانها الاستقرار

تشهد مختلف المحافظات اليوم الأربعاء، عددًا من مؤتمرات الدعم والتأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر أن تبدأ بداية ديسمبر المقبل في الخارج، على أن تنطلق بالداخل أيام 10 و11 و12 من نفس الشهر.

خريطة المؤتمرات في المحافظات

تنظم المؤتمرات من قِبل عدد من الأحزاب وبعض الجهات الفاعلة المختلفة، للتأكيد على دعم المرشح الرئاسي، تمسكًا بالاستقرار الذي تشهده البلاد منذ توليه المسؤولية.

وجاءت خريطة المؤتمرات في مختلف المحافظات كالتالي:

- في محافظة الغربية: بحضور نائب رئيس حزب مستقبل وطن، يجري عقد مؤتمر جماهيري بطنطا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

- في محافظة الأقصر: يجري عقد مؤتمر جماهيري بالساحة الرضوانية.

- في محافظة الإسكندرية: ينظم حزب حماة وطن في الإسكندرية اليوم مؤتمرا جماهيريا في منطقة الشاطبي.

- في محافظة سوهاج: تنظم حملة إرادة شعب مؤتمرا شعبيا.

- في محافظة شمال سيناء، يجري تنظيم مؤتمر من قِبل حزب مستقبل وطن بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمدينة الشبابية بالعريش في الواحدة ظهرًا.

ويجري غدًا عقد المؤتمر الانتخابي بالدقهلية، والذي تنظمه أمانة المحافظة في الثالثة عصرًا بالصالة المغطاة باستاد المنصورة.