بدء توافد المواطنين على مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بأسيوط

بدأ منذ قليل، توافد المواطنون على المؤتمر الجماهيري الذي ينظمه حزب حماة الوطن بمحافظة أسيوط، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بمركز ديروط شمالي محافظة أسيوط.

القيادات الشعبية

ويشارك في المؤتمر العديد من القيادات الشعبية بالمراكز وبحضور النائب مصطفى بدران، أمين الحزب بالمحافظة والدكتور شحاتة غريب، منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعضو الحملة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومصطفى قرشي، أمين حزب حماة الوطن بمركز ديروط، ولفيف من رجال الدين المسلمين والمسيحيين.

تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي

وعبر المتوافدين علي المؤتمر دعمهم الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة لما شهدته المحافظة وخصوصا مركز ديروط من خدمات قدمتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة في رفع البنية التحتية وإنشاء محور ديروط الذي ساهم في ربط الطرق بمركز ومدينة ديروط، ودعما لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.