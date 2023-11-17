رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«حملة السيسي» تعلن رقم الحساب الرسمي للحملة الانتخابية

كتب:

محمد سعيد الشماع
06:33 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023
مقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

مقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

أعلنت الحملة الرسمية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» رقم الحساب الرسمي للحملة الانتخابية.

رقم الحساب الرسمي للحملة الانتخابية

رقم الحساب الرسمي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في البنك الأهلي المصري:

14696605927440101018

- رقم الحساب في المصرف الدولي

EG760003014696605927441010180

اقرأ المزيد:

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تفتتح مقرها في الإسكندرية

الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي: تسخير جميع الإمكانيات لأشقائنا في فلسطين

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفد اتحاد المشروعات الصغيرة

الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل السفير الفرنسي مارك باريتي
بقلم محمد سعيد الشماع