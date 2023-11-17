«حملة السيسي» تعلن رقم الحساب الرسمي للحملة الانتخابية
كتب:
محمد سعيد الشماع
06:33 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023
مقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
أعلنت الحملة الرسمية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» رقم الحساب الرسمي للحملة الانتخابية.
رقم الحساب الرسمي للحملة الانتخابية
رقم الحساب الرسمي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في البنك الأهلي المصري:
14696605927440101018
- رقم الحساب في المصرف الدولي
EG760003014696605927441010180