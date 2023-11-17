دقيقة حداد على شهداء فلسطين خلال مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بأسيوط

انطلق منذ قليل المؤتمر الجماهيري الذي ينظمه حزب حماة الوطن بمحافظة أسيوط، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمقر أمانة الحزب بمركز ديروط شمالي محافظة أسيوط.

دقيقة حداد علي شهداء فلسطين

وبدأ المؤتمر الجماهيري بالوقوف دقيقة حداد علي شهداء دولة فلسطين الشقيقة وشهداء قطاع غزة، وذلك بحضور النائب مصطفي بدران، أمين الحزب بالمحافظة، والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي، والدكتور شحاتة غريب، منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعضو الحملة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومصطفى قرشي، أمين حزب حماة الوطن بمركز ديروط، ولفيف من القيادات الشعبية ورجال الدين المسلمين والمسيحيين.

مبادرات رئاسية مختلفة

وقال الدكتور شحاتة غريب عضو الحملة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر في عهد الرئيس السيسي شهدت نهضة كبيرة في مختلف القطاعات، حث بها جميع المواطنين بمختلف فئاتهم، والتصدي للأعمال التخريبية والإرهاب، وكل المخاطر التي كانت تستهدف الدولة المصرية وكذلك العديد من المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.