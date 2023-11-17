فريد زهران: منح كل مرشح 100 دقيقة إعلانية لعرض برنامجه خطوة جيدة من «المتحدة»

قال المرشح الرئاسي فريد زهران في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن قرار الشركة المتحدة بمنح كل مرشح رئاسي 100 دقيقه إعلانية بالتساوي في جميع وسائلها، هي خطوة جيدة، متمنيا أن تحذو جميع القنوات حذوها سواء قنوات خاصة أو حكومية.

وأضاف فريد زهران أن الشباب ضمن أولويات برنامجه الانتخابي شأنهم شأن المرأة وسكان الصعيد، وهم فئات مهمشة لا تشارك في العملية التنموية خلال الوقت الحالي ولا تجني ثمارها، لذا هناك ضرورة لتمكين الشباب وذوي الإعاقة والصعيد وسكان المناطق الحدودية، فهم في حاجة ماسة للعدالة وفئات تحتاج إلى دعم.

زهران: طرحت برنامج متكامل في الانتخابات الرئاسية

وأوضح المرشح الرئاسي فريد زهران أن الشعب المصري إذا كان حريصًا على استقرار البلد يجب اختيار التغيير السلمي، مؤكدًا أنه طرح برنامجا متكاملا في الانتخابات الرئاسية، مضيفًا أن اختيار فريد زهران يعني اختيار الاستقرار واختيار بديل ممكن لتحسين الأوضاع المعيشية والسياسية.