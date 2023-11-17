عضو «حماة الوطن» أسيوط: الرئيس السيسي قادر على مواجهة التحديات داخليا وخارجيا

قال الدكتور شحاتة غريب، عضو الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي ومنسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأسيوط، خلال مؤتمر حزب حماة الوطن لدعم الرئيس السيسي بمركز ديروط، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي واجه تحديات وصعوبات كبيرة داخليا وخارجيا من أجل الدولة المصرية.

تحقيق التنمية

وأضاف عضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري، أن الرئيس السيسي واجه تحديات كبيرة من أجل الحفاظ على الاستقرار، وفي بداية مشواره وجد البنية التحتية متهالكة فقرر إطلاق مبادرة حياة كريمة التي بلغت تكلفتها 700 مليار جنيه، من أجل التنمية والقضاء على التهميش والانفلات الأمني الذي لحق بالدولة عقب الثورة، لمواجهة الإرهاب فالجميع شاهد على ذلك والجميع ينظر إلى الدول المحيطة وما ألحق بها وحتى الآن لن تعود مرة أخرى كالسابق.

السيسي رجل المرحلة

وقال «غريب» إن الرئيس السيسي الرجل المناسب، لإنجازاته العظيمة وقدرته على التعامل مع المؤامرات الداخلية والخارجية التي تمر بها الدولة، وأن للرئيس رؤية واضحة للقضاء على الفقر والجوع والحماية الاجتماعية والقضاء على العشوائية، ولابد أن نعرف أن الجمهورية الجديدة هي مش مجرد العاصمة الإدارية فقط، لكن هي اختلاف طريقة التفكير مع ملفات الوطن وتحول فكري مع الدولة المصرية في كل الملفات.