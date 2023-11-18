افتتاح معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في أستراليا اليوم.. بيع 100 ألف تذكرة

يبدأ معرض «رمسيس وذهب الفراعنة»، والمقام بمتحف أستراليا بالعاصمة الأسترالية سيدني، اليوم السبت، في استقبال زائريه من الجمهور، وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، التابع لوزارة السياحة والآثار، الانتهاء من كل التجهيزات الخاصة بالمعرض، حيث أصبح جاهزا لاستقبال الزوار.

182 قطعة أثرية

وأضاف «وزيري»، أن معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» يضم 182 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير من عهد الملك رمسيس الثاني، وبعض القطع الأثرية الأخرى من مكتشفات منطقة البوباسطيون بسقارة، إضافة إلى مقتنيات عدد من المتاحف المصرية، لافتا إلى بيع كل التذاكر المخصصة خلال شهر نوفمبر الجاري، ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى مليون شخص بنهاية المعرض في شهر أبريل المقبل.

بيع 100 ألف تذكرة

وأشار أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إلى أنه رغم افتتاح المعرض أمام الجمهور اليوم، إلا أنه تم حتى الآن بيع نحو 100 ألف تذكرة، موضحا أن المعرض الحالي لـ«رمسيس وذهب الفراعنة» يعتبر الرابع خارج مصر، حيث كانت أولى محطاته في نوفمبر 2021 بمدينة هيوستن، ثم محطته الثانية في أغسطس 2022 بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، ثم محطته الثالثة في أبريل 2023 بالعاصمة الفرنسية باريس.