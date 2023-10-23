رئيس المتحف القومي: مليار دولار قيمة تأمين معرض «رمسيس وذهب الفراعنة»

أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أنّ تابوت الملك رمسيس الثاني، الموجود حاليًا في المتحف، يعد من القطع الأثرية الفريدة، التي تجذب السائحين، موضحًا أنّ سفر التابوت ضمن معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» الذي سيُقام في استراليا بداية من 17 نوفمبر المقبل ولمدة 6 أشهر، يعتبر خير سفير لمصر وحضارتها الخالدة.

تاريخ الملك رمسيس الثاني

واستعرض «غنيم» خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، في متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، لإعلان انتقال معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» إلى مدينة سيدني الأسترالية، تاريخ الملك رمسيس الثاني ونقوشه، وقصة الكشف عن تابوته في خبيئة الدير البحري، لافتًا إلى أنّ التابوت يعد إضافة عظيمة لقيمة المعرض، لما لهذا الملك من شهرة عظيمة، وما تركه من نقوش وتماثيل ومبانِ أثرية عريقة بمعابد الأقصر، والكرنك، وأبو سمبل، والرامسيوم وغيرها.

ومن جهته، أكد الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، أنّ قيمة التأمين على معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» تبلغ نحو مليار دولار، لافتًا إلى أنّ المعرض سينتقل بعد انتهاء فترة عرضه بأستراليا إلى ألمانيا.