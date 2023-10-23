«السياحة» تعلن تنظيم معرض رمسيس وذهب الفراعنة بأستراليا نوفمبر المقبل

تعقد وزارة السياحة والآثار مؤتمرا صحفيا بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط؛ للإعلان عن قرب افتتاح معرض رمسيس وذهب الفراعنة بمدينة سيدني في أستراليا.

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

وكشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، أنّ معرض رمسيس وذهب الفراعنة يعتبر من أهم الوسائل التي تستخدمها الوزارة للدعاية والترويج لمنتج السياحة الثقافية والأثرية بمصر، لافتا إلى أنّ المعرض سيعرض في أستراليا بداية من الشهر المقبل ولمدة 6 أشهر، بعد أن عرض مسبقا بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.

181 قطعة أثرية تعود للملك رمسيس الثانى

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنّ معرض رمسيس وذهب الفراعنة يضم نحو 181 قطعة أثرية نادرة تعود للملك رمسيس الثاني أحد أهم الملوك في مصر القديمة، فضلا عن بعض القطع الأثرية الأخرى، لافتا إلى أنّ المعرض يحظى بنسب إقبال كبير في الدول التي يعرض بها، موضحًا أنّ نحو 750 ألف زائر زاروا المعرض خلال إقامته بفرنسا منذ شهر إبريل الماضى وحتى سبتمبر 2023.

يشار إلى أن الملك رمسيس الثانى يعتبر من أهم ملوك الفراعنة حيث حكم مصر لمدة 67 سنة حيث شهدت تلك الفترة العديد من الإنتصارات العسكرية فضلا نهضة حضارية ومعمارية.