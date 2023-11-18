مديرية تعليم السويس تنظم ندوة عن مناهضة السلوكيات السلبية

نظمت مديرية التعليم في السويس بإشراف ياسر عمارة، محاضرة بعنوان تنمية الفكر الإبداعي لمناهضة السلوكيات السلبية، التي تصيب الأشخاص بين الحين والآخر.

دراسة أسباب السوكيات المرفوضة

وقال المحاضر قباري البدري موجه اللغة العربية السابق بتعليم السويس، إن ما يصدر من طلاب بعض المدارس من ظواهر سلوكية سلبية، يحتم علينا دراستها، ومعرفة أسبابها التي أدت لها، وإيجاد الطرق العلمية الصحيحة لمعالجتها.

التكامل بين المدرسة والأسرة مهم للطلاب

وأوضح «البدري»، أن أسباب التشخيص والمعالجة عندما تعتمد المدرسة الى التعامل بينها وبين الأسرة والتعاون لحل المشكلة، وعدم اقتصار دور المدرسة برسالتها التربوية فقط، بل عليها ان تعيد النظر في خططها واساليبها ووسائلها التقليدية في التعامل مع الطلبة، ومن الظواهر السلوكية السلبية العبث بالممتلكات المدرسية و الغش و العدوانية، الاندفاعية وعدم القدرة على التحكم بالدوافع السلوكية، نقص في الاحساس بالمسؤلية.

وأوضح أنه للحد من هذه الظواهر، علينا تربية النشء على الاعتناء بالممتلكات وبالأثاث، ويعتبر المنزل هو الأساس في تكوين المعرفة الأولى للطفل، مشددًا على أن توعية الطلاب بعواقب ارتكاب الأعمال العدوانية.