وكيل تعليم السويس: خريجو المبادرة الرئاسية «1000 معلم» نواة للتطوير

استقبل ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، معلمي السويس خريجي مبادرة رئيس الجمهورية «1000 مدير مدرسة» والتي تهدف للتغيير المنشود في إدارة المدارس على مستوى الجمهورية.

وكيل تلعيم السويس: خريجو مبادرة 1000 مدير مدرسة نواة للتطوير

وأكد ياسرعمارة، وكيل وزراة التربية والتعليم في محافظة السويس، خلال استقباله لخريجي المبادرة بالسويس، أن خريجي مبادرة 1000 معلم ومدير مدرسة، أنهم نواة للوصول إلى التطوير المنشود في إدارة مدارس محافظة السويس، موجها بتوفير كل الإمكانيات لدعمهم دعما حقيقيا تمهيدا لنقل خبراتهم لأقرانهم بالمدارس.

المسؤولية الملقاة على عاتق المعلمين خريجي المبادرة الرئاسية كبيرة

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان صحفى، أن المسؤولية الملقاة على عاتق المعلمين خريجي المبادرة الرئاسية كبيرة، ويجب دعمهم بكل السبل الممكنة لإنجاح رسالتهم السامية، كما أوضح وكيل الوزارة بأن كل الدعم لهم من أجل التطوير الإداري والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم.

وأضاف عمارة أن منظمة التعليم تشهد تطويراً مستمراً سواء على الجانب الإداري أو الفني في ظل الدعم المستمر من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ورعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.