طبيب بمعهد ناصر لـ«مصر تستطيع»: الطفل عبدالله كحيل يعاني من فقر شديد بالدم

كشف الدكتور إسلام السمان، أخصائي الجراحة العامة بمستشفى معهد ناصر، عن حالة الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل الصحية، قائلا إنه بمجرد وصول الطفل لمصر تم عمل الغيارات على الجرح وتنظيفه، وتبين أن نسبة الهيموجلوبين بالدم منخفضة، وعلى الفور جرى تعويضه هذا النقص.

نقص شديد في الدم

وأضاف الطبيب، خلال حديثه ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن الطفل أجرى استكشافا للبطن واستئصالا للطحال، وبالتالي من الواضح أن هناك فقر شديد في الدم.

ولفت إلى أن الطفل فقد أيضا بعض الأشياء التعويضية الأخرى مثل أملاح الجسم والتغذية، وعلى مدار الأيام المقبلة سيتم تعويضها لتهيئته للعمليات أو أي تدخلات مقبلة.

وكان الرئيس السيسي وجّه بنقل الطفل الفلسطيني «عبدالله كحيل» من رفح إلى معهد ناصر، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وخصصت وزارة الصحة سيارة إسعاف مجهزة يرافقها طاقم طبي، لنقل الطفل إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، وتقييم حالته الصحية، وتحديد الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجه على وجه السرعة.

ويعاني الطفل من جروح خطيرة تهدد ببتر قدميه، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على منزلهم في قطاع غزة، في اطار حربها التي قاربت الدخول في الشهر الثاني على التوالي.