الطفل عبدالله كحيل يشكر الرئيس السيسي بعد الاستجابة لعلاجه: ربنا يفرحك

وجّه الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستجابة إلى مناشدته بتلقي العلاج في مصر، بعد إصابته خلال القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، بعدما استغاث عبر فيديو تم بثّه على «السوشيال ميديا»، بسبب حالته الصحية الخطيرة جراء العدوان الغاشم من جيش الإحتلال الإسرائيلي.

وفي صورة هي الأشهر على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ صباح اليوم للطفل عبدالله وهو يظهر رافعا بيده اليسرى علامة النصر، وعلى وجه الابتسامة البالغة، ويشعر بحفاوة شديدة واستقبال شديد الأهمية من جانب كل الحضور بعدما وجه الرئيس السيسي بعلاجه.

وقال الطفل عبدالله الفلسطيني، إنّه كان دائمًا يحلم بزيادة مصر منذ ميلاده، كما أن الفيديو الذي أرسله للرئيس السيسي لم يكن مرتبًا بل كان تلقائيًا، وكان يتوقع الاستجابة العاجلة لحالته من الرئيس السيسي.

وأضاف عبدالله، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يشكر الرئيس السيسي على سرعة استجابته السريعة لعلاجه في مصر قائلا: «مصر جميلة كتير، وأنا بقول للرئيس السيسي شكرا لاهتمامه بيّا، سلم إيديك، وإن شاء الله ربنا يفرحك زي ما فرحتني».

وأوضح الطفل الفلسطيني، أنّه متأكد من أن حالته الصحية ستتحسن في مصر قائلا: «أنا تعبان جدًا وإن شاء الله هقوم بالسلامة».

الرئيس السيسي يستجيب لاستغاثة الطفل «عبدالله»

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أعلن نقل الطفل الفلسطيني «عبدالله كحيل» من رفح إلى معهد ناصر، اليوم الخميس، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بسرعة علاج الطفل «عبدالله كحيل» في المستشفيات المصرية، بعد تداول استغاثة الطفل للعلاج في مصر، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الوزير إلى أنه تم تخصيص سيارة إسعاف مجهزة يرافقها طاقم طبي، لنقل الطفل إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، وتقييم حالته الصحية، وتحديد الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجه على وجه السرعة.