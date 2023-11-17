أحمد فايق عن الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل: إن شاء الله يخف على أرض مصر

بدأ الإعلامي أحمد فايق، حلقة اليوم من برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ببيت شعر للشاعر الفلسطيني محمود درويش، والذي يقول: «على هذه الأرض هذه ما يستحق الحياة».

وأضاف «فايق» أن الطفل عبدالله كحيل وجه النداء من أرض غزة إلى مصر، واستجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لنداء «عبدالله» في دقائق معدودة، وأصبح «عبدالله» بين المصريين.

أحمد فايق: على هذه الأرض ما يستحق الحياة

وتابع: «يارب يشعر بالأمان والأمن بيننا، وإن شاء الله هيخف على أرض مصر، وربنا يشفيه وكل مصاب في غزة، وربنا يرحم كل شهداء القضية الفلسطينية والأوطان العربية بشكل عام، على هذه الأرض ما يستحق الحياة».

وكان الرئيس السيسي وجّه بنقل الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل من رفح إلى معهد ناصر، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وخصصت وزارة الصحة سيارة إسعاف مجهزة يرافقها طاقم طبي لنقل الطفل إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، وتقييم حالته الصحية، وتحديد الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجه على وجه السرعة.

ويعاني الطفل من جروح خطيرة تهدد ببتر قدميه، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على منزلهم في قطاع غزة، في إطار حربها التي قاربت الدخول في الشهر الثاني على التوالي.