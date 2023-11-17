ندى رحمي تحتفي بمرور 22 سنة على مسلسل حديث الصباح والمساء

احتفلت الفنانة ندى رحمي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بمرور 22 سنة علي مسلسل حديث الصباح والمساء والذي حقق جماهيرية كبيرة وقت عرضه.

وكتبت ندى رحمي: «زي النهاردة من 22 سنة بالتمام والكمال وبالتحديد 17 نوفمبر 2001 التلفزيون المصري عرض واحد من أفضل الأعمال الدرامية المصرية في تاريخه.. مسلسل حديث الصباح والمساء اللي كتبه محسن زايد عن رواية نجيب محفوظ وأخرجه أحمد صقر وشارك فيه كوكبة من الفنانين اللي كانوا نجوم أو اللي بقوا نجوم».

وأضافت ندى رحمي: «نجوم كبار مثل ليلى علوي، أحمد خليل، دلال عبدالعزيز، أحمد زاهر، محمد نجاتي، أميرة العايدي، جيهان راتب، أحمد ماهر، سوسن بدر، توفيق عبدالحميد، عبلة كامل، محمود الجندي، أحمد رزق، محيي الدين عبدالمحسن، بسام رجب، إيمان فريد، سلمى غريب، خالد النبوي ومنة شلبي وحنان مطاوع وعلا غانم وغيرهم كتير وكتير».

ناهد السباعي تحتفل بمسلسل حديث الصباح والمساء

كما احتفلت الفنانة ناهد السباعي هي الأخرى بمرور 22 عاما علي مسلسل حديث الصباح المساء وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام ونشرت صور من كواليس المسلسل معلقة: «احتفالًا بمرور 22 عامًا على «حديث الصباح والمساء»، إنتاج المبدعة العظيمة القمر ناهد فريد شوقي، بحب قوي علاقة ماما وأستاذة عبلة كامل، وبحب قوي شغلهم مع بعض «حديث الصباح والمساء» وفيلم هستريا ولن أعيش في جلباب أبي».

مسلسل حديث الصباح والمساء

مسلسل «حديث الصباح والمساء» للأديب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار محسن زايد، إخراج أحمد صقر، بطولة ليلى علوي، عبلة كامل، دلال عبد العزيز، خالد النبوي، طارق لطفي، أحمد خليل، توفيق عبد الحميد، نيللي كريم، ومنة شلبي، وعدد كبير من النجوم.